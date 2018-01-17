Получивший легкое ножевое ранение в школе южноуральский девятиклассник отправлен домой

14-летний мальчик, которого ударил ножом его одноклассник, отправлен домой, об этом Накануне.RU сообщили в администрации Сосновского района Челябинской области.

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"Состояние ребенка удовлетворительное, ранение было непроникающим, мальчика отпустили домой", - отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел в школе поселка Смольное - два девятиклассника устроили ссору, в ходе которой один из подростков ткнул другого ножом.

Известно, что нападавший - второгодник. Сейчас с ним работают правоохранительные органы.

Напомним, жертвами нападения на школу в Перми стали 15 человек - педагог и ученики пермской школы №127. Инцидент произошел 15 января. Оба подростка арестованы. После выписки оба отправятся в СИЗО, им предъявлено обвинение в покушении на убийство.