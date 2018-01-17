Уральским школьникам, попавшим в больницу, поставили диагноз - "острая кишечная инфекция"

Массово заболевшим школьникам из Асбеста поставили диагноз - "острая кишечная инфекция". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Там уточнили, что ЧП произошло в школе №24. 11-12 января у школьников в возрасте от девяти до 16 лет ухудшилось самочувствие: появились рвота, жидкий стул, повысилась температура. Пять школьников были госпитализированы в горбольницу №1. По состоянию на 17 января, к врачам обратилось 26 детей.

В настоящее время специалисты асбестовского отдела управления ведут проверку. Ситуация находится на контроле руководителя свердловского управления Роспотребнадзора Сергея Кузьмина.

Напомним, ранее свою проверку начали свердловские следователи.