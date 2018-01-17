Екатеринбургский бизнесмен Сиволап, которому дали 15 лет "строгача" за убийство пристава, обжаловал свой приговор

В Свердловский областной суд поступили апелляционные жалобы на приговор Виталию Сиволапу. Приговор обжалован осужденным и его защитой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

Напомним, 28 декабря суд огласил приговор по громкому делу о посягательстве на жизнь судебного пристава. Обвиняемый - бизнесмен Виталий Сиволап - проведет в колонии строгого режима 15 лет и 1 месяц. Он также должен выплатить компенсацию семье погибшего пристава - 3,5 млн руб.

Инцидент произошел 5 октября 2016 года. По данным следствия, в тот день Сиволап, находясь на одном из верхних этажей дома по улице Шварца, с силой бросил в пристава керамическую бутылку из-под виски. Бутылка попала тому в голову, мужчина был доставлен в медучреждение. В ночь на 21 марта этого года от причиненной открытой проникающей черепно-мозговой травмы судебный пристав умер в больнице.

Также в ходе расследования выяснилось, что в 2010-2016 годах бизнесмен, зная о наличии вступившего в силу решения Чкаловского районного суда Екатеринбурга о взыскании с него денежных средств и имея финансовую возможность расплатиться, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Отметим, что сам Сиволап не признавал своей вины в посягательстве на жизнь судебного пристава, уверяя, что не имел умысла на это. В ходе судебных прений государственный обвинитель ориентировал суд на назначение Сиволапу наказания в виде 17 лет лишения свободы.