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17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


В КПРФ сравнивают ажиотаж вокруг Грудинина с выборами 1996 года Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин после выдвижения обошел все телеканалы. А затем резко исчез оттуда, вместо этого потоком пошла компрометирующая "красного" кандидата в президенты информация. Федеральные СМИ обсуждали заграничные счета Грудинина, его национальность и форму собственности предприятия. В самой КПРФ уверены, что во время новогодних праздников в Администрации президента получили цифры рейтингов руководителя совхоза и решили его атаковать.
17.01.2018
политика ;
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Екатеринбургский бизнесмен Сиволап, которому дали 15 лет "строгача" за убийство пристава, обжаловал свой приговор
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(2017) | Фото: Накануне.ru

В Свердловский областной суд поступили апелляционные жалобы на приговор Виталию Сиволапу. Приговор обжалован осужденным и его защитой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

Напомним, 28 декабря суд огласил приговор по громкому делу о посягательстве на жизнь судебного пристава. Обвиняемый - бизнесмен Виталий Сиволап - проведет в колонии строгого режима 15 лет и 1 месяц. Он также должен выплатить компенсацию семье погибшего пристава - 3,5 млн руб.

Инцидент произошел 5 октября 2016 года. По данным следствия, в тот день Сиволап, находясь на одном из верхних этажей дома по улице Шварца, с силой бросил в пристава керамическую бутылку из-под виски. Бутылка попала тому в голову, мужчина был доставлен в медучреждение. В ночь на 21 марта этого года от причиненной открытой проникающей черепно-мозговой травмы судебный пристав умер в больнице.

Также в ходе расследования выяснилось, что в 2010-2016 годах бизнесмен, зная о наличии вступившего в силу решения Чкаловского районного суда Екатеринбурга о взыскании с него денежных средств и имея финансовую возможность расплатиться, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Отметим, что сам Сиволап не признавал своей вины в посягательстве на жизнь судебного пристава, уверяя, что не имел умысла на это. В ходе судебных прений государственный обвинитель ориентировал суд на назначение Сиволапу наказания в виде 17 лет лишения свободы.

(2017)|Фото: Накануне.ru

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17.01.2018 15:02 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:02 Екб


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Екатеринбургский бизнесмен Сиволап, которому дали 15 лет "строгача" за убийство пристава, обжаловал свой приговор
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