ЦБ обеспокоил "эффект виагры" в истории с криптовалютой

Банк России обеспокоен "эффектом виагры" в отношении криптовалют, которые стали платформой для финансовой пирамиды. Об этом в ходе Гайдаровского форума заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Нас беспокоит "эффект виагры". Виагра была изобретена случайно в рамках поиска формулы для сердечной мышцы, но в результате получили нечто другое", – передает ТАСС слова Швецова.

Он провел аналогию в отношении криптовалют - создавали для глобального рынка "нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды". "Искали одно, получилось другое", - сказал Швецов.

Сейчас криптовалюты рассматриваются покупателями скорее, как инвестиция, а не как средство платежа, отметил зампред ЦБ.

"Это абсолютно ажиотажный спрос не как на средство обращения, платежа, а именно как на средство инвестировать в нечто, что люди не очень понимают, чтобы завтра перепродать это дороже. Это в чистом виде получилась инвестиционная история. Хорошо, что мы об этом думаем, но совершенно точно регуляторы не будут делать ничего, что способствовало бы росту этих пирамид", - добавил Швецов.

Как сообщалось, курс биткоина резко упал на 25,1% за 24 часа.

Ранее премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума не исключил, что криптовалюты исчезнут в ближайшие несколько лет.