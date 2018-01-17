Руководство Тимирязевки сместило неугодного декана и подало в суд на "заговорщиков"

Администрация Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева уволила неугодного декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева и подала в суд на "заговорщиков" – организаторов митинга против застройки опытных полей академии, которые критически высказывались о деятельности исполняющей обязанности ректора Галины Золиной, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня на сайте академии появилось сообщение о назначении деканом факультета агрономии и биотехнологии Владимира Леунова, возглавлявшего селекцию корнеплодов и заведовавшего отделом селекции и семеноводства Всероссийского НИИ овощеводства.

"Он автор и соавтор двух линий, четырех гибридов и пяти сортов моркови, двух сортов брюквы, трех сортов редиса и одного сорта лука репчатого. Им написано более 250 научных статей и восемь книг по селекции и семеноводству. В качестве научного руководителя подготовил 12 кандидатов наук", – сказано в релизе на сайте РГАУ. О судьбе прежнего декана – профессора Александра Соловьева в сообщении не говорится.

По словам Александра Соловьева, с приказом о своем увольнении с руководящей должности он ознакомился вчера.

"Вчера меня ознакомили с приказом о том, что я со вчерашнего дня, с 16 января, уволен с должности декана "за неоднократное нарушение трудовой дисциплины". Как ни удивительно, они решили оставить меня на четверть ставки профессора, потому что под моим руководством очень много аспирантов выполняют работы, плюс – два диссертационных совета, один из них я возглавляю как председатель, в другом – заместитель председателя. Мое увольнение привело бы к закрытию двух диссоветов", – рассказал профессор Накануне.RU.

Решение администрации вуза не удивило Александра Соловьева, учитывая прошлогодние выговоры "за отсутствие на рабочем месте" (профессор был на мероприятии в Госдуме) и вынесение вопроса об увольнении декана на ученый совет, хотя он не рассматривался: декана увезли на скорой в предынфарктном состоянии.

"Это неудивительно и связано с тем, что я много неправильного говорю, как считают в нашей администрации, в том числе и по поводу застройки полей. Да и я не единственный, кого вытеснили из академии разными методами. Чаще всего при помощи уменьшения зарплаты и морального угнетения, из-за чего более сотни человек вынуждены были уйти. За минувший год не было сделано никаких преобразований для развития науки в академии. Зато было, например, открытие картинной галереи в туалете, ремонт в кафе… Сейчас, вроде как, лабораторию хотят открыть для кафедры селекции садовых культур, ну а больше нечего сказать в отношении деятельности Галины Дмитриевны Золиной", – отметил Александр Соловьев.

Увольнением декана администрация вуза не ограничилась. На сайте Мосгорсуда появился иск о защите чести и деловой репутации к восьми ответчикам, в числе которых оказался и Александр Соловьев.

Среди ответчиков как действующие сотрудники и аспиранты академии, так и уволенные. Всех их связывает протест против деятельности нынешней администрации Тимирязевки. Таким образом руководство академии решило расправиться с недовольными, уверен Соловьев. Протестующие, в свою очередь, готовят встречный иск.

"Доходила информация, что они писали в прокуратуру по поводу содержания моей страницы "Вконтакте" и в группы "Спасем Тимирязевку". Но, видимо, не смогли ничего найти, потому что там никаких призывов, как, например, было в письме деканов или слове ректора о том, что я якобы призываю студентов к противоправным действиям. Это мы тоже будем обжаловать в суде. В ближайшее время подадим иск", – заключил бывший декан факультета агрономии.

В пресс-службе вуза увольнение декана пока не прокомментировали и при этом отказались комментировать подачу иска. "По поводу иска комментировать нечего, потому что все сказано в тексте этого иска", – сообщил Накануне.RU сотрудник пресс-службы.

Тем временем у Министерства сельского хозяйства и перед ректоратом вуза проходят очередные одиночные пикеты "против развала Тимирязевской академии".