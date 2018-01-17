Южноуральской компании запретили представляться официальным дилером автомобильного завода "УРАЛ"

Компания "Камавтоурал" получила предупреждение УФАС о прекращении распространения на интернет-сайте информации о том, что является официальным представителем автомобильного завод "УРАЛ" по Миассу и горнозаводской зоне. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

В УФАС обратилось АО "АЗ "УРАЛ" с заявлением на недобросовестные конкурентные действия. Предприятие сообщило, что не заключало с компанией каких-либо договорных отношений, и, соответственно, компания не является его официальным дилером. При этом в АЗ "УРАЛ" посчитали, что такая реклама может повысить спрос на продукцию ООО "Камавтоурал", а также интерес и доверие со стороны потребителей.

УФАС подтвердила, что действия ООО "Камавтоурал" могут вводить потребителей в заблуждение, и выдало предупреждение о прекращении недобросовестных конкурентных действий.

В случае невыполнения требований компании грозит крупный штраф.