В Кондинском объявлен карантин по бешенству

В городском поселении Кондинское введен карантин по бешенству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кондинского района.

Вирус бешенства был обнаружен у одной собаки из частного сектора. Исследования проводили в Тюменской областной ветеринарной лаборатории.

Сейчас на в Кондинском запрещена торговля животными, проведение выставок. Кроме того, животных нельзя вывозить и ввозить на территорию.

Напомним, бешенство - природно-очаговая вирусная инфекция, поражающая центральную нервную систему вызывая воспаление головного мозга у животного и человека, с абсолютной смертностью. Бешенством болеют все без исключения теплокровные животные, поэтому переносчиком может быть любое животное, а также человек. Заражение происходит - через укусы, оцарапание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, зараженными инфекционной слюной.