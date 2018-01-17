В Кургане в страшной аварии погиб один человек и четверо пострадали

В Кургане 17 января днем произошла автомобильная авария, в которой один человек погиб и четверо получили различные травмы.

ДТП зафиксировано на 9 км трассы "Курган - Шадринск", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

Авария произошла из-за того, что один из участников ДТП - водитель "ВАЗ-2114" - не снизил вовремя скорость и врезался в "ВАЗ" двенадцатой модели. Также перед машинами был еще один "ВАЗ-2114" и "Камаз".

От удара "ВАЗ-2112" выбросило на встречную полосу, по которой ехал "УАЗ". В результате аварии пассажирка "двенашки" скончалась на месте, травмы получили водитель и два пассажира "УАЗ" и пассажирка "двенадцатой".

Подробности аварии выясняются.