Экс-директору скандального уральского химзавода, где тоннами хранится тротил, сменили меру пресечения - на домашний арест

В отношении бывшего директора скандального Красноуральского химзавода изменена мера пресечения - на домашний арест. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время в Красноуральском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего директора химзавода. Женщина обвиняется по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах".

По версии следствия, обвиняемая, исполняя в период с февраля по апрель 2016 года полномочия директора химического завода, не обеспечила выполнение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. В частности, она допустила к проведению работ подрядную организацию, не имеющую допуск на демонтаж оборудования опасного производственного объекта, допустила осуществление демонтажа оборудования без выполнения мероприятий по его очистке от опасных материалов, допустила проведение огневых работ при демонтаже оборудования без оформления наряд-допусков на проведение такого рода работ и в отсутствие аттестации сварочной технологии у сварщиков. Кроме того, она не обеспечила соблюдение требований безопасности при хранении опасных химических веществ, в результате чего остатки кислот и щелоки сливались в грунт.

Изначально органами следствия в отношении подсудимой была избрана мера пресечения – подписка о невыезде. В последующем, при поступлении уголовного дела в Красноуральский городской суд, подсудимой была сохранена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Позднее постановлением суда подсудимая была объявлена в розыск в связи с неявкой в судебное заседание, производство по уголовному делу было приостановлено. 15 января этого года подсудимая была доставлена в суд, а гособвинитель ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест в связи с нарушением ею избранной меры пресечения и неявкой в суд на заседания по уголовному делу. Последнее, в частности, препятствует рассмотрению уголовного дела в предусмотренные сроки уголовного судопроизводства.

В ведомстве уточнили, что бывший директор химзавода "прогуляла" заседания суда 16 раз - в период с апреля по декабрь прошлого года. При этом уважительных причин для неявки в суд она не представила. Судебными приставами осуществлялись выходы по месту жительства подсудимой, однако там ее не обнаружили. Телеграммы, отправленные судом, не были доставлены.

Кроме того, неоднократно подсудимой представлялись листы нетрудоспособности с целью неявки в судебные заседания. Однако представленные ответы на судебные запросы из больниц, а также допрошенные медработники Красноуральской городской больницы и других медицинских учреждений свидетельствовали о возможности подсудимой при установленных диагнозах продолжать участие в рассмотрении уголовного дела.

Как итог: суд пришел к выводу о том, что женщина умышленно уклоняется от явки в судебные заседания, препятствуя производству по уголовному делу, и нарушает ранее избранную в отношении нее меры пресечения. В этой связи суд изменил меру пресечения экс-директору химзавода на домашний арест сроком на два месяца - по 16 марта.

Напомним, Красноуральский химзавод уже давно находится в эпицентре скандала. Все началось с того, что после сильного пожара на предприятии местные жители обнаружили взрывчатку на заброшенных складах завода. Взрывчатка находилась в свободном доступе и никем не охранялась. Чуть позднее собственник завода начал утилизацию оборудования предприятия и различных веществ, при этом пренебрегая правилами безопасности: вещества сжигали под открытым небом, а оборудование со следами взрывчатых веществ (производство не останавливали и не консервировали по всем правилам, прим.) распиливали.

Ситуацию вокруг предприятия держали на контроле органы прокуратуры, МЧС и иных ведомств. Силовики провели проверки и нашли нарушения. Следственный комитет Свердловской области завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на красноуральском химическом заводе.

Позже предприятие было признано банкротом. А один из объектов химзавода - плотину - приобрел бизнесмен из Перми.

В середине апреля 2017 года на химзаводе произошла утечка мононитротолуола. А в начале июля там вновь полыхал пожар. Горели остатки мазута в резервуаре. Спустя месяц над химзаводом появилось желтое облако. Причиной образования облака стал демонтаж оборудования.