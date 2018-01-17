Социологи: рейтинг поддержки Грудинина начал снижаться, теперь он делит второе место с Жириновским

Социологи выяснили, что рейтинг поддержки кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина начал снижаться, и теперь он делит второе место с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом говорится в результатах исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, отдать свой голос за действующего главу государства Владимира Путина на президентских выборах, по данным опросов 11-15 января, готовы 73,2% россиян. За Павла Грудинина и Владимира Жириновского могут проголосовать по 6,1% от общего числа избирателей - отмечается, что Грудинин сдал позиции, а Жириновский, напротив, поправил свое положение. За Ксению Собчак готовы проголосовать 1,2%, за Григория Явлинского – 0,8%, за Бориса Титова – 0,3%.

"Декларируемая явка на выборах, по данным 11-15 января 2018 года, составляет 70% (такова доля россиян, изъявляющих определенную готовность принять участие в выборах президента России в марте 2018 года, - ответ "точно приму"). Еще 11% заявляют о потенциальной готовности (ответ "скорее приму"). Пока не решили, пойдут голосовать или нет, 12% опрошенных", - говорится в исследовании.

Отметим, рейтинг Павла Грудина мог упасть на фоне медийной кампании, развернувшейся против него в СМИ. Накануне кандидат от КПРФ лично встретился с журналистами и ответил на вопросы о его зарубежных счетах, высокой зарплате и многом другом.