"Даст фору многим": Кремль не планирует официально отчитываться о здоровье Путина

Президент России Владимир Путин абсолютно здоров и "может дать фору многим", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, не собирается ли Путин пройти медицинское обследование, подобное тому, что прошел американский лидер Дональд Трамп, и предоставить отчет. Песков отметил, что законодательно подобные форматы не предусмотрены.

"Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся", - цитирует его РИА Новости.

Как сообщалось, врач Белого дома после ежегодного медицинского осмотра президента США заявил, что тот находится в отличной форме. По его словам, "президент здоров и останется таковым до конца своего срока". Правда, Дональду Трампу рекомендовали сбросить вес и следить за своим питанием.