Актеры "Уральских пельменей" пытаются через суд взыскать с бывшего директора Нетиевского 28 миллионов рублей

Актеры "Уральских пельменей" через суд пытаются взыскать с бывшего директора Сергея Нетиевского более 28 млн руб. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации в картотеке дел суда, истцами выступили: Вячеслав Мясников, Александр Попов, Максим Ярица, Дмитрий Соколов и Сергей Калугин, в качестве ответчиков, помимо Сергея Нетиевского, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени". Иск был подан 26 декабря прошлого года, а 29 декабря - принят к производству.

В иске актеры "Уральских пельменей" просят суд признать недействительной некую сделку. О какой именно сделке идет речь - не уточняется.

Заседание по делу назначено на 30 января.

Напомним, ранее "Уральские пельмени" проиграли бывшему директору суд за свой бренд. Еще ранее суд признал незаконным увольнение Нетиевского.