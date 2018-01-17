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Гайдаровский форум по Медведеву: говорить ни о чем, все проблемы – в интеллекте и криптовалюте "Для меня это удивительно – второе лицо государства приезжает и начинает говорить общими фразами – неужели больше поговорить не о чем? Ведь, что называется, из последнего – у нас существенно выросли международные резервы, при этом жить лучше почему-то не становится. У нас бочка нефти стоит $70, при этом курс у нас не 30, а 57 рублей за доллар, а бензин, опять же, не 23, а 40 рублей за литр. У нас наблюдается экономический рост, но почему-то падают реальные доходы..."
17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


В КПРФ сравнивают ажиотаж вокруг Грудинина с выборами 1996 года Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин после выдвижения обошел все телеканалы. А затем резко исчез оттуда, вместо этого потоком пошла компрометирующая "красного" кандидата в президенты информация. Федеральные СМИ обсуждали заграничные счета Грудинина, его национальность и форму собственности предприятия. В самой КПРФ уверены, что во время новогодних праздников в Администрации президента получили цифры рейтингов руководителя совхоза и решили его атаковать.
17.01.2018
политика ;
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Актеры "Уральских пельменей" пытаются через суд взыскать с бывшего директора Нетиевского 28 миллионов рублей
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Уральские пельмени (2016) | Фото:http://mskd-ru.net/

Актеры "Уральских пельменей" через суд пытаются взыскать с бывшего директора Сергея Нетиевского более 28 млн руб. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации в картотеке дел суда, истцами выступили: Вячеслав Мясников, Александр Попов, Максим Ярица, Дмитрий Соколов и Сергей Калугин, в качестве ответчиков, помимо Сергея Нетиевского, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени". Иск был подан 26 декабря прошлого года, а 29 декабря - принят к производству.

В иске актеры "Уральских пельменей" просят суд признать недействительной некую сделку. О какой именно сделке идет речь - не уточняется.

Заседание по делу назначено на 30 января.

Напомним, ранее "Уральские пельмени" проиграли бывшему директору суд за свой бренд. Еще ранее суд признал незаконным увольнение Нетиевского.

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17.01.2018 14:20 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:20 Екб


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Актеры "Уральских пельменей" пытаются через суд взыскать с бывшего директора Нетиевского 28 миллионов рублей
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