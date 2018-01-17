Чубайса атаковали на Гайдаровском форуме

На Гайдаровском форуме, который проходит в эти дни в Москве, произошел инцидент с участием председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса: ему в лицо бросили листовки. Тот, кто это сделал, задержан, передает корреспондент Накануне.RU.

Известно, что листовки в Чубайса бросил активист незарегистрированной партии "Другая Россия". Информацию об этом подтвердил сопредседатель партии Александр Аверин. По его словам, активист сделал это, "протестуя против либеральных реформ и приватизации 90-х".

В итоге нацбола задержали сотрудники охраны. По данным Аверина, его отвезли в ОВД Тропарево-Никулино.

Ситуацию прокомментировали и представители Гайдаровского форума.

"К заголовкам некоторых СМИ про "нападение на Чубайса" и бросание листовок "в лицо": юноша выскочил на сцену, по дороге теряя листовки, до Анатолия Борисовича, надо сказать их так не донеся, попытался сделать заявление в зал, но голос подвел. Охрана помогла ему выйти из помещения", - говорится в сообщении в канале форума в Telegram.