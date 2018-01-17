ЧМ-2018. Какие дороги будут перекрыты перед и после игр в Екатеринбурге

В администрации Екатеринбурга прошёл брифинг на тему перекрытия дорог во время ЧМ-2018 по футболу. Председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева рассказа о сроках и схеме движения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Будет действовать два вида перекрытия дорог: долгосрочные, которые будут организованы в ближайшее время и краткосрочные - на время проведения игр.

"Если мы говорим о долгосрочных перекрытиях, то они связаны прежде всего с необходимостью монтажа инфраструктуры и два участка - ул. Ключевская от Мельникова до Пирогова и ул. Пирогова от Анри Барбюса до Ключевской. Улицы будут закрыты с 1 февраля", - пояснили в мэрии.

С 15 февраля закроют Татищева: от Мельникова до Пирогова. Эти участки будут открыты только после проведения ЧМ. Закрываются практически на полгода.

На время проведения игр, а это 15, 21, 24 и 27 июня будут введены ограничения по периметру от улиц Токарей — Московская — ВИЗ-бульвар и Гурзуфская. Транспорт курсировать в этом периметре не будет. Транспорт будет двигаться по аккредитации. С 10.00 утра будет организовано перекрытие.

Во время тестового матча "Урала" со "Спартаком" 15 апреля будет перекрыта улица Репина.

"Мы понимаем, что в периметр перекрытия попали и жилые дома - их 64. Мы предлагаем получить аккредитацию и передвигаться по данному периметру более длительное время", - пояснила Анна Байчибаева. Для пешеходов ничего не меняется. "Никто не будет спрашивать документы".

Более подробная информация будет 10 февраля. Схема перекрытия движения во время ЧМ-2018 согласована с ГИБДД по Свердловской области.