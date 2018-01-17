Замгендиректора ОТВ возглавил телеканал, курируемый УГМК

Заместитель генерального директора свердловского "Областного телевидения" Виктор Шадрин возглавил телеканал АТН, курируемый Уральской горно-металлургической компанией. Свое назначение Накануне.RU подтвердил сам медиа-менеджер, однако от подробных комментариев пока воздержался.

"Информация уже есть, назначен. Что-то еще добавить к этому не могу, пока рано", - отметил Виктор Шадрин.

С 2000-х годов пост главы телеканала АТН занимала Галина Левочкина. Она продолжит работу в УГМК, по некоторым данным, в качестве советника заместителя гендиректора УГМК Владимира Белоглазова. Накануне, по всей вероятности, Галина Левочкина в последний раз появилась в статусе гендиректора АТН на традиционном приеме у губернатора в честь Дня российской печати. Глава региона Евгений Куйвашев вручил ей почетную грамоту.

Напомним, недавно в УГМК полностью сменился пиар-блок. Осенью прошлого года на работу в УГМК перешел экс-советник руководителя полицейского главка генерала Михаила Бородина Алексей Свалов, также работавший в "Газпромбанке" и на "Уралмашзаводе". В УГМК Алексей Свалов работает в должности начальника управления общественных связей, сменив на этой должности Виктора Белимова, проработавшего в компании с 2010 года. Заместителем начальника управления общественных связей УГМК стала Нина Пелевина, ранее работавшая заместителем руководителя пресс-службы областного ГУ МВД России.

Окажет ли весь этот кадровый калейдоскоп хоть какое-то влияние на имидж УГМК в регионе и уж тем более в рамках федеральной повестки - покажет время.