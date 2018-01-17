Киев обвиняет Донбасс в невозможности восстановить мобильную связь

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что Украина предприняла все меры для начала ремонтных работ по восстановлению мобильной связи "МТС-Украина" ("Vodafone"), которой в ДНР и ЛНР нет уже седьмой день, и винят в ее отсутствии руководство республик. Об этом говорится в сообщении штаба "АТО" в Facebook.

В то же время Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о готовности оказать содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ при условии предоставления сторонами необходимых гарантий безопасности.

В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что договорились с ВСУ о соблюдении гарантий безопасности на время проведения работ с 17 января. Украинской стороне СЦКК еще 12 января была направлена заявка с подтверждением гарантий безопасности, но киевская сторона ее не рассмотрела.

И.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего накануне выразил уверенность, что Киев намеренно затягивает восстановление мобильной связи в ДНР и ЛНР, чтобы лишить пенсионеров Донбасса возможности получать пенсии, ведь по телефону им сообщали о грядущих проверках в местах их "проживания" на украинской стороне. Теперь у пенсионного фонда Украины появляется основание массово лишать людей пенсионных выплат.

В среду пресс-секретарь компании "Vodafone-Украина" Виктория Рубан сообщила, что их специалисты смогут восстановить связь за 10-12 часов, однако для этого нужны гарантии безопасности.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ДНР наблюдается ажиотажный спрос на стартовые пакеты республиканского оператора связи "Феникс". После отключения украинской мобильной связи абонентами "Феникса" стали около 80 тыс. человек, притом что за предыдущие два года - 625 тыс. Также в Донбассе не работает роуминг российских операторов.