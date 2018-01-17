Трое полицейских избили 11 югорчан

В Пыть-Яхе троих бывших полицейских обвиняют в избиении 11 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

По версии следствия, силовики в декабре 2016 г. избили 11 человек, которых ранее доставили в отдел за "административку". Не обошлось без применения спецсредств. Пострадавшие получили различные травмы.

"Работу" силовиков выявила и пресекла прокуратура города. Дело ушло в суд.