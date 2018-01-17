В школе на Южном Урале подросток ударил ножом одноклассника

В школе на Южном Урале ссора девятиклассников закончилась ножевым ранением. Мальчика доставили в больницу, его состояние удовлетворительное, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Конфликт между учащимися 9 класса произошел сегодня на перемене в одной из школ Сосновского района. Один из подростков достал нож и ударил им другого.

Пострадавшему причинено непроникающее ножевое ранение в грудную полость. В настоящее время он находится в больнице, его состояние удовлетворительное.

"Пострадавшему оказана медицинская помощь, сознание он не терял, обильной кровопотери тоже нет, жизненно важные органы не задеты. Ученик находится сейчас в общей палате медицинского учреждения", - сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Правоохранительными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего.

"По поручению прокурора области на место происшествия выехала бригада работников областной прокуратуры под руководством заместителя прокурора области Потапова А.А. Кроме того, по поручению прокурора области проводится проверка соблюдения требований безопасности нахождения детей в образовательной организации, ход и результаты которой поставлены на контроль", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Губернатор Борис Дубровский поручил разобраться в обстоятельствах происшествия, оценить эффективность оперативных действий и принять меры по недопущению подобных инцидентов. "Поручение дано социальному блоку правительства, местным властям и уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Ирине Буториной", - отметили в пресс-службе главы региона.

Напомним, жертвами нападения на школу в Перми стали 15 человек - педагог и ученики пермской школы №127. Инцидент произошел 15 января. Оба подростка арестованы. После выписки оба отправятся в СИЗО, им предъявлено обвинение в покушении на убийство.