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17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


В КПРФ сравнивают ажиотаж вокруг Грудинина с выборами 1996 года Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин после выдвижения обошел все телеканалы. А затем резко исчез оттуда, вместо этого потоком пошла компрометирующая "красного" кандидата в президенты информация. Федеральные СМИ обсуждали заграничные счета Грудинина, его национальность и форму собственности предприятия. В самой КПРФ уверены, что во время новогодних праздников в Администрации президента получили цифры рейтингов руководителя совхоза и решили его атаковать.
17.01.2018
политика ;
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В школе на Южном Урале подросток ударил ножом одноклассника
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подросток, нож (2016) | Фото: facebook.com

В школе на Южном Урале ссора девятиклассников закончилась ножевым ранением. Мальчика доставили в больницу, его состояние удовлетворительное, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
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Конфликт между учащимися 9 класса произошел сегодня на перемене в одной из школ Сосновского района. Один из подростков достал нож и ударил им другого.

Пострадавшему причинено непроникающее ножевое ранение в грудную полость. В настоящее время он находится в больнице, его состояние удовлетворительное.

"Пострадавшему оказана медицинская помощь, сознание он не терял, обильной кровопотери тоже нет, жизненно важные органы не задеты. Ученик находится сейчас в общей палате медицинского учреждения", - сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Правоохранительными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего.

"По поручению прокурора области на место происшествия выехала бригада работников областной прокуратуры под руководством заместителя прокурора области Потапова А.А. Кроме того, по поручению прокурора области проводится проверка соблюдения требований безопасности нахождения детей в образовательной организации, ход и результаты которой поставлены на контроль", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Губернатор Борис Дубровский поручил разобраться в обстоятельствах происшествия, оценить эффективность оперативных действий и принять меры по недопущению подобных инцидентов. "Поручение дано социальному блоку правительства, местным властям и уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Ирине Буториной", - отметили в пресс-службе главы региона.

Напомним, жертвами нападения на школу в Перми стали 15 человек - педагог и ученики пермской школы №127. Инцидент произошел 15 января. Оба подростка арестованы. После выписки оба отправятся в СИЗО, им предъявлено обвинение в покушении на убийство.



Развитие сюжета: Ранее 17.01.2018 16:29 Мск
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту конфликта двух школьников, в результате которого один их них получил ножевое ранение

Ранее 17.01.2018 15:12 Мск
Получивший легкое ножевое ранение в школе южноуральский девятиклассник отправлен домой

Другие новости по темам: школа, ножевое ранение, ссора, драка, прокуратура, проверка,
17.01.2018 13:56 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
15:56 Екб


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В школе на Южном Урале подросток ударил ножом одноклассника
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