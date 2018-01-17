Завод имени Дзержинского в этом году заключит контракты на 2 млрд

Сумма контрактов, заключенных ФГУП "Машиностроительный завод им. Дзержинского" на 2018 г., в данный момент составляет 1,5 млрд руб., сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на замдиректора завода по безопасности Александра Сентябова.

"В эту сумму входит и гособоронзаказ. Договоры заключаются до сих пор, и планируется, что общая сумма контрактов на 2018 г. достигнет 2 млрд руб.", - приводит издание слова топ-менеджера.

В 2016 г. сумма заказов предприятия составила менее 1 млрд руб. 80% заказов предприятия выполняется для нужд корпорации "Алмаз-Антей". Концерн воздушно-космической обороны объединяет предприятия, производящие и разрабатывающие зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование.

Как сообщало Накануне.RU, ЗиД на протяжении последних 10 лет балансирует на грани банкротства. У предприятия возникли проблемы с финансированием исполнения заказов.