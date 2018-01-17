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17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


В КПРФ сравнивают ажиотаж вокруг Грудинина с выборами 1996 года Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин после выдвижения обошел все телеканалы. А затем резко исчез оттуда, вместо этого потоком пошла компрометирующая "красного" кандидата в президенты информация. Федеральные СМИ обсуждали заграничные счета Грудинина, его национальность и форму собственности предприятия. В самой КПРФ уверены, что во время новогодних праздников в Администрации президента получили цифры рейтингов руководителя совхоза и решили его атаковать.
17.01.2018
политика ;
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Новости
17.01.2018 13:52 Мск (15:52 Екб)
спорт | Южный ФО | В России | За рубежом
У СКР есть новые доказательства недостоверности показаний Родченкова о подменах проб на Олимпиаде-2014
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Григорий Родченков (2017) | Фото: ТАСС

В Следственном комитете России продолжают работу по уголовному делу в отношении бывшего главы ФГУП "Антидопинговый центр" Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. Собраны новые доказательства недостоверности его показаний о подменах проб на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.
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"Получены протоколы препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Евгении Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Александра Бессмертных, Алексея Петухова, которые комиссией Освальда, основывавшейся на показаниях Родченкова, были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил. Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые "чистые", и только якобы после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов", - сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она добавила, что следствием не получено никаких доказательств подмены проб в Сочинской лаборатории в 2014 году: допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в тот год в лаборатории и предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, заверили, что никаких действий по подмене проб не совершалось.

"Следствие продолжает быть открытым для сотрудничества с иностранными компетентными органами, общественными международными организациями, в том числе с ВАДА, Международным олимпийским комитетом и ФИФА, а также рассчитывает на взаимную помощь от них. Однако по-прежнему иностранные компетентные органы и международные спортивные организации не оказывают содействия в расследовании - международные запросы о допросе Родченкова, Макларена и корреспондента Зеппельта, предоставлении из ВАДА доказательств виновности России не исполнены", - добавила Светлана Петренко.

Как сообщало Накануне.RU, недавно президент России Владимир Путин заявил, что Родченков работал под контролем американских спецслужб.

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17.01.2018 13:52 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:52 Екб


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У СКР есть новые доказательства недостоверности показаний Родченкова о подменах проб на Олимпиаде-2014
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