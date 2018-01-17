Из-за опоздания губернатора Вологодской области на час задержали вылет самолета из Москвы

Вылет пассажирского самолета из Москвы задержали на час, чтобы дождаться губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, сообщает телеграм-канал Mash.

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"Пока барин изволил опаздывать, задержавшись на Гайдаровском форуме, почти 30 пассажиров сидели в зале ожидания "Внуково" и скучали без него", - говорится в сообщении.

По данным Mash, отправка Як-40 "Вологодского авиапредприятия" была назначена на 19:00 16 января. Губернатор появился в аэропорту "Внуково" только в 19:37. В итоге лайнер отправился в Вологду только в 20:10.

Источник FlashNord в аэропорту Вологды подтвердил эту информацию, отметив со ссылкой на пассажиров, что губернатор не стал извиняться перед ними. "Просто занял свое место, после чего полетели", - сказал он.

Кувшинников занимает пост губернатора с 2011 года. До этого был мэром Череповца.