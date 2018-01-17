В ЗакСО подвели итоги года: больше всего законопроектов внесли депутаты "Единой России"

В Законодательном собрании Свердловской области подвели итоги законотворческой деятельности по итогам прошлого года. Депутаты регионального парламента стали авторами более 60% законопроектов, которые были рассмотрены в ходе заседаний заксобрания. Анализ законодательной деятельности показал, что народные избранники более конструктивно работают над законодательными инициативами совместно, в тесном сотрудничестве на межфракционном уровне: 70% законопроектов, внесенных депутатами, разработаны совместно представителями разных фракций. При этом, в "индивидуальном порядке" рекордсменами по количеству законопроектов стали депутаты партии "Единая Россия", а больше всего инициатив они разработали вместе с депутатами ЛДПР. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЗакСО.

"Не могу не отметить, что из 147 законопроектов, рассмотренных на заседаниях законодательного собрания в 2017 году, депутаты внесли 82. Один законопроект был отклонен, один отозван авторами до рассмотрения, 81 законопроект стал законом, все они были подготовлены группами депутатов. Это говорит о том, что совместная работа над документами в комитетах, не зависимо от партийной принадлежности, дает более высокое качество. Для меня, как для председателя законодательного собрания, важно, чтобы депутаты, работая над законопроектами, исходили их интересов жителей Свердловской области, а не из каких-либо политических мотивов", – подчеркнула спикер парламента Людмила Бабушкина.

По итогам прошлого года, больше всего законопроектов в региональный парламент внесли депутаты "Единой России" - 82. Из них наибольшее количество совместных инициатив было разработано с ЛДПР – 33, чуть меньше - 27 - с КПРФ.

Коммунисты по итогам 2017 года внесли в региональный парламент 27 законопроектов. При этом, все они были разработаны в соавторстве с депутатами других фракций.

Депутаты ЛДПР внесли в ЗакСО в прошлом году 33 законопроектов. Все они также разработаны в соавторстве с депутатами других фракций, а наибольшее количество совместных законопроектов "соколы Жириновского" разработали вместе с "единороссами" – 33.

Депутаты "Справедливой России" внесли в 2017 году в заксобрание 17 законодательных инициатив. Все они также были разработаны в соавторстве с депутатами других фракций, наибольшее количество совместных законопроектов - в соавторстве с депутатами - "единороссами" - 16.