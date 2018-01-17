В Госдуму будет внесен законопроект об отмене трудовых патентов для жителей ДНР и ЛНР

Госдума РФ рассмотрит поправки к закону "О статусе иностранных граждан", предусматривающие отмену получения трудового патента для жителей ЛНР и ДНР при трудоустройстве на территории России. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом в Луганске заявил депутат Госдумы Андрей Козенко.

"Сегодня жители ЛНР, пока не обладая временно гражданством РФ, имея паспорт гражданина ЛНР, по моему глубокому убеждению, должны обладать всей полнотой прав на территории РФ наравне с гражданами РФ. Понимая это, мною уже подготовлен законопроект, и буквально через неделю группой депутатов РФ будет внесен закон об отмене необходимости получения трудового патента", — сказал Козенко.

По его словам, обсуждение этой инициативы проходило и нашло поддержку как на правительственных площадках, так и в Совете Федерации. При подготовке законопроекта депутаты основывались на указе президента России Владимира Путина о признании выданных в ЛНР и ДНР документов, который он подписал в феврале 2017 года. В марте 2017 года Козенко уже подавал законопроект в экспертный совет фракции "Единая Россия".