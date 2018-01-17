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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
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от издателя  |  комментариев: 1


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общество ;
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Тюменская область показала лучший рост среди регионов страны в рейтинге инновационной активности
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Владимир Якушев (2017) | Фото: youtube.com

Тюменская область за год поднялась на 12 мест в рейтинге инновационной активности регионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Это лучший показатель роста среди субъектов РФ. Теперь регион занимает 14 место и вошел в группу "средне-сильных инноваторов". В 2016 году регион занимал только 26 место.Рейтинг инновационных регионов разработан Ассоциацией инновационных регионов России в 2012 г. совместно с Министерством экономического развития РФ. При распределении мест учитываются научные исследования и разработки, инновационная деятельность и активность, а также социально-экономические условия для внедрения новых технологий. Итоги рейтинга были представлены в Москве на Гайдаровском форуме.

"Такие рейтинги позволяют оценить сильные стороны, на которые мы можем смело опираться в выстраивании экономической модели взаимодействия. С другой стороны, помогают выделить направления, которым нужно уделить особое внимание, увидеть ориентиры – над чем необходимо более плотно работать. Пока в рейтингах инновационной активности Тюменская область относится к числу "средне-сильных" регионов. Перед нами стоит задача войти в группу "сильных". Мы продолжим работу по наращиванию инвестиционной привлекательности и инновационного потенциала региона. В этом отношении рейтинг АИРР особенно ценен в части определения направлений развития инноваций в регионе, балансировки мер государственной поддержки", - прокомментировал результаты губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Добавим, что Тюменская область на законодательном уровне поддерживает компании, задействованные в сфере информационных технологий. Предлагаются комплексные условия для их развития: имущественная поддержка; организационное сопровождение; кадровое обеспечение; финансовая поддержка; стимулирование сбыта программных продуктов.

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17.01.2018 13:27 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
15:27 Екб


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Тюменская область показала лучший рост среди регионов страны в рейтинге инновационной активности
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