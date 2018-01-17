Тюменская область показала лучший рост среди регионов страны в рейтинге инновационной активности

Тюменская область за год поднялась на 12 мест в рейтинге инновационной активности регионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Это лучший показатель роста среди субъектов РФ. Теперь регион занимает 14 место и вошел в группу "средне-сильных инноваторов". В 2016 году регион занимал только 26 место.Рейтинг инновационных регионов разработан Ассоциацией инновационных регионов России в 2012 г. совместно с Министерством экономического развития РФ. При распределении мест учитываются научные исследования и разработки, инновационная деятельность и активность, а также социально-экономические условия для внедрения новых технологий. Итоги рейтинга были представлены в Москве на Гайдаровском форуме.

"Такие рейтинги позволяют оценить сильные стороны, на которые мы можем смело опираться в выстраивании экономической модели взаимодействия. С другой стороны, помогают выделить направления, которым нужно уделить особое внимание, увидеть ориентиры – над чем необходимо более плотно работать. Пока в рейтингах инновационной активности Тюменская область относится к числу "средне-сильных" регионов. Перед нами стоит задача войти в группу "сильных". Мы продолжим работу по наращиванию инвестиционной привлекательности и инновационного потенциала региона. В этом отношении рейтинг АИРР особенно ценен в части определения направлений развития инноваций в регионе, балансировки мер государственной поддержки", - прокомментировал результаты губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Добавим, что Тюменская область на законодательном уровне поддерживает компании, задействованные в сфере информационных технологий. Предлагаются комплексные условия для их развития: имущественная поддержка; организационное сопровождение; кадровое обеспечение; финансовая поддержка; стимулирование сбыта программных продуктов.