СМИ: Задержан экс-глава службы безопасности Бориса Березовского

Задержан бывший руководитель службы безопасности Бориса Березовского Сергей Соколов, сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ и источник в центральном аппарате МВД.

"В отношении Соколова было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)", - сказал представитель ФСБ. По его словам, Соколова проверяют на причастность к инсценировке теракта.

Также был задержан бывший руководитель службы безопасности "Тольяттиазота" Олег Антошин, он проходит по той же статье. По словам источников, сотрудники ФСБ задержали и двоих сотрудников коммерческой компании "Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность", в которой Сергей Соколов работал экспертом.

Оперативники вышли на Соколова и сотрудников ФИЦ "Аналитика и безопасность" в ходе расследования о причастности силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки "Законовские" ("Барыги"), говорят источники РБК.



"Задержанных также проверяют на причастность к деятельности ОПГ "Законовские", - рассказал источник в ФСБ.

Сергей Соколов в 1990-х годах стал одним из создателей агентства безопасности "Аттол" и возглавлял службу безопасности бизнесмена Бориса Березовского.

Напомним, опальный олигарх был найден мертвым 23 марта 2013 года в ванной своего дома в Великобритании. Против Бориса Березовского в России было возбуждено более десятка уголовных дел.