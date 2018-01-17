В Челябинске состоится открытие штаба Грудинина и пройдет прямая линия с кандидатом

В Челябинске завтра, 18 января, пройдет открытие Центра общественной поддержки кандидата на пост президента России Павла Грудинина, сообщили Накануне.RU в штабе кандидата.

Также Грудинин проведет прямую линию с челябинскими сторонниками. "Мы узнаем о его планах и взглядах и расскажем о важных проблемах Челябинской области", - говорится в сообщении.

Напомним, челябинский предвыборный штаб кандидата в президенты Павла Грудинина возглавил первый секретарь областного отделения КПРФ Игорь Егоров.