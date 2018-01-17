"Нереализованность и жажды славы": Жириновский объяснил мотивы нападения на школу в Перми

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нападение на школу в Перми произошло из-за того, что оба обвиняемых жаждали славы, а также из-за их нереализованности, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сценарий, которые задумали эти двое мальчиков, просто чудовищный. Они ведь договорились после резни убить друг друга, признаются, что мечтали прославиться.Такой мотив вообще часто движет современной молодежью. И иногда невозможность самореализоваться в плане известности приводит к дурным и даже трагическим последствиям. Но почему не дать возможность большему числу молодых людей участвовать в общественной дискуссии? Приглашать на телевидение, на радио. Городское ТВ должно работать на школьников и студентов, чтобы расширить возможности для самореализации", - написал политик в своем Telegram.

Он отметил, что возглавляемая им партия много раз предлагала создать "настоящие, а не бутафорские гайд-парки".

"В Москве на это можно отдать Колонный зал Дома Союзов: пусть целый день дискутируют о чем и как хотят, и пусть туда журналисты приезжают, снимают и показывают то, чем молодежь живет. Мы не раз говорили, что такие случаи как в Перми, к сожалению, будут происходить и впредь: в школах сегодня нет должного воспитания. Одна из главнейших причин такого положения дел – мало педагогов-мужчин", - размышляет политик.

Он напомнил, что в России есть много офицеров, которые уходят в отставку в 45-50 лет. Они могли бы трудиться в школах.

"Ведь сейчас как получается: многие мальчики не имеют перед глазами должного примера. Как бы мы ни хотели уравнять женщин и мужчин, но мальчик все-таки хочет брать пример с мужчин: с отца, старшего брата. Но многие дети сегодня из неполных семей, отцов у них нет, братьев нет, так еще и в школе работают в основном женщины. Учительница в пермской школе вообще на себя основной удар приняла во время нападения, ей нужно дать за это государственную награду. Но мы говорим о том, как предотвращать подобные происшествия, что нужно изменить в системе. Решение – нужно больше учителей-мужчин", - резюмировал политик.

Напомним, подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более людей, они арестованы на два месяца. После того, как их состояние улучшится, оба будут переведены в СИЗО.