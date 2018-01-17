Западно-сибирский коммерческий банк банкротит "Тюменьсудокомплект"

Западно-сибирский коммерческий банк подал иск в Арбитражный суд Тюменской области с требованием признать банкротом "Тюменьсудокомплект", передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований - свыше 80 млн руб. Заседание по делу еще не назначено.

Напомним, что дело в отношении главы предприятия ушло в суд. Ему вменяют "зарплатный" долг в 13 млн руб. перед 170 сотрудниками. За время предварительного расследования директор заплатил 8 млн руб. Арестовано имущество – как лично главы, так и компании – на 7 млн руб.

Обвиняемый в марте – августе не полностью платил 170 сотрудникам зарплату. Накопился долг в 13 млн руб. Ради погашения долга пришлось встречаться с заместителем губернатора Тюменской области.