Силуанов: Правительство не предполагает увеличения налоговой нагрузки в предстоящие годы

В Правительстве России не намерены увеличивать налоговую нагрузку в стране в ближайшее время. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

"Правительство не предполагает увеличения налоговой нагрузки в предстоящие годы", - сообщил министр.

Он также отметил, что налоговую нагрузку можно рассматривать с двух сторон.

"Первая – это наша казна, ресурсы. Вторая – это позиция, создающая наш инвестиционный климат", - пояснил Силуанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Правительство готовит предложения по изменению налоговой системы в России. По словам Антона Силуанова, кабмин рассматривает "различные варианты", в том числе введение льгот для людей с низким доходом.