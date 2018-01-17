180 горняков эвакуировали из рудника "Алросы" в Якутии

180 горняков эвакуировали из обесточенного в Якутии алмазного рудника "Удачный".

Эвакуация шла по двум путям, привлекались два отделения горноспасателей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Удачный" - крупнейший подземный рудник компании "Алроса".

В прошлом году затопило шахту "Мир", которая принадлежит компании. После ЧП эвакуировали 142 рабочих из 151. На следующий день удалось поднять на поверхность шахтера Алишера Мирзаева, застрявшего на глубине 410 метров. Восемь горняков остались под завалами.