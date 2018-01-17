Всемирный банк поставил Украине условие для продолжения финансирования

Если Украина не выполнит рекомендации Венецианской комиссии при учреждении антикоррупционного суда, то может лишиться международной финансовой помощи. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом говорится в письме, направленном в Верховную раду и администрацию украинского президента Петра Порошенко главой представительства Всемирного банка (ВБ) в Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконеном. Фактически ВБ выдвинул Украине ультиматум.

"Законопроект требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям [Венецианской комиссии] и удовлетворял требованиям Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 млн на поддержку ключевых реформ на Украине", - говорится в документе.

Для возобновления стабильного финансирования ВБ рекомендует привести юрисдикцию антикоррупционного суда в соответствие с юрисдикцией Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре Госдеп США выразил недовольство действиями киевской власти против НАБУ, пытавшегося раскрыть коррупционную сеть в Государственной миграционной службе. Политологи усматривают в НАБУ орган прямого внешнего управления Украиной.