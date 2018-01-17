Росавиация проводит проверку случая с непристойными танцами летчиков-курсантов

Росавиация создала комиссию, которая займется расследованием инцидента, связанного с созданием скандального видеоролика с участием ульяновских курсантов.

"В связи с возмутительными съемками в общежитии ФГБОУ ВО "Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева" с участием 14 студентов 1 курса Летного факультета Росавиация образовала комиссию во главе с заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по расследованию всех обстоятельств и причин этого безобразного случая", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ко всем причастным "к этому безнравственному эпизоду, как среди руководства Ульяновского института, так и курсантов, будут приняты самые жесткие меры дисциплинарной ответственности", вплоть до увольнения и отчисления.

Эксперты авиационной медицины проверят психо-эмоциональное состояние отметившихся студентов.

"Подобный случай отмечается впервые в более чем 90-летней истории гражданской авиации России. Росавиация считает, что своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг. Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой Института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы. Гражданская авиация – это высокоответственная отрасль, в которой дисциплина и порядок – залог качества и безопасности. Эти принципы были самым бестолковым и глупым образом нарушены в стенах вуза", - заявили в Росавиации.

Ректор учебного заведения Сергей Краснов назвал произошедшее из рук вон выходящим случаем и глумлением над отраслью. Он отметил, что пока участники съемок не исключены из училища, проверка по данному факту только началась.