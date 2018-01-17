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"Прекратить политику огульного переименования всего и вся". Сразу 13 общественных организаций обратились к Куйвашеву
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переименование улиц (2016) | Фото: 1news.zp.ua

Сразу 13(!) общественных организаций Среднего Урала выступили с открытым письмом к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой "прекратить политику огульного переименования всего и вся". Текст обращения на своей странице в Facebook опубликовал депутат Екатеринбургской городской думы Эдуард Мансуров, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прочтите обязательно это письмо. Я знаю, что кто-то из числа сторонников повального переименования сейчас попытается "пройтись" по орфографии письма, кто-то уцепится еще за что-то. Но давайте достойно отнесемся к крику души старшего поколения. Они уже просят хотя бы "остановить продолжение кампании по десоветизации названий и символов... на период дожития ветеранов старшего поколения и детей войны". Хотя бы так... Прочтите это. Здесь только искренность. И не забывайте, что городское сообщество - это не только те, кто сидит в Facebook", - отметил народный избранник.

Согласно тексту обращения, общественники просят с 1 февраля текущего года ввести мораторий на переименования области, городов и улиц.

По мнению авторов письма, споры по историческим событиям и поискам истины стоит оставить кафедрам высших учебных заведений города и "авторам написания правдивых учебников по истории Уральского края".

"При этом помнить - Урал ковал Великую Победу под знаковыми символами тех, кто сохранил и приумножил Великую Россию в боях и сражениях с многочисленными врагами", - говорится в обращении.

Авторы письма также подчеркивают, что призывают власть и граждан Свердловской области "не идти по пути националистических сил Украины и Прибалтики, по очернению нашего общего исторического прошлого".

"Выражаем надежду и веру, что жители Опорного края российской державы, Свердловской области, не поддаваясь воздействию русофобских сил, способны самостоятельно, разумно решать проблемы внутреннего обустройства нашего региона в России, показав тем самым пример для всей России <...> Выражаем надежду, что десоветизация приостановится. Таковому будет содействовать развертываемая в стране и регионе кампания по выборам президента Российской Федерации...", - говорится в обращении.

обращение общественников к Евгению Куйвашеву по переименованиям(2018)|Фото:www.facebook.com/edward.mansuroff?hc_ref=ARQrqd8yO5zd5N9GMW6EaQnbGZHmWXI26JvnnSYEWa1Of0wGhbmGAyAzBxQw1IxaZtA

обращение общественников к Евгению Куйвашеву по переименованиям(2018)|Фото:www.facebook.com/edward.mansuroff?hc_ref=ARQrqd8yO5zd5N9GMW6EaQnbGZHmWXI26JvnnSYEWa1Of0wGhbmGAyAzBxQw1IxaZtA

обращение общественников к Евгению Куйвашеву по переименованиям(2018)|Фото:www.facebook.com/edward.mansuroff?hc_ref=ARQrqd8yO5zd5N9GMW6EaQnbGZHmWXI26JvnnSYEWa1Of0wGhbmGAyAzBxQw1IxaZtA

обращение общественников к Евгению Куйвашеву по переименованиям(2018)|Фото:www.facebook.com/edward.mansuroff?hc_ref=ARQrqd8yO5zd5N9GMW6EaQnbGZHmWXI26JvnnSYEWa1Of0wGhbmGAyAzBxQw1IxaZtA

Отметим, что накануне на итоговой пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев сделал заявление относительно переименования области и улиц.

"В любом случае, переименовывать улицы или нет, должны решать жители, которые проживают на этих улицах. Должны быть проведены соответствующие процедуры. Я подчеркиваю, это не должно быть административно сверху. Если такая инициатива есть, она должна быть рассмотрена", - сказал он.

"Что касается меня лично, я за то, чтобы справедливость по отношению к историческим личностям и событиям была, и все точки над "i" были расставлены", - добавил глава региона.

Зашла на пресс-конференции речь и о десоветизации. В частности, главу региона спросили о возможности демонтажа памятника Владимиру Ленину в Екатеринбурге и избавления от символов большевизма. Отвечая на вопрос глава региона вновь подчеркнул, что решение должны принимать люди. При этом, он пояснил, что это его мнение "как губернатора", но если говорить "как человек", то "если я утром проснусь и памятника Ленину не будет - я не расстроюсь".

Напомним также, ранее с идеей введения моратория на переименования выступили свердловские коммунисты. Речь идет об изменениях в Устав Екатеринбурга, который в настоящее время коммунисты готовят к референдуму.

Другие новости по темам: Евгений Куйвашев, мораторий, переименование, открытое письмо, общественники, Эдуард Мансуров
17.01.2018 12:16 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:16 Екб


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"Прекратить политику огульного переименования всего и вся". Сразу 13 общественных организаций обратились к Куйвашеву
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