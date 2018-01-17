"Покушение на убийство": напавшим на пермскую школу подросткам предъявлено обвинение

Зачинщикам инцидента в пермской школе №127 предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Обвинение предъявлено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Ранее оба подростка арестованы. После выписки оба отправятся в СИЗО.

Следователи выясняют мотивы случившегося и действие или бездействие сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также тех, кто обязан обеспечить безопасность учебного процесса.