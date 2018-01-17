В многоэтажке Ижевска в съемной квартире "хлопнул" газ: на месте нашли обгоревший труп

В Ижевске произошел хлопок бытового газа в жилом доме. Следственный комитет начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Удмуртской республике, все случилось сегодня утром в одной из квартир на шестом этаже жилого дома №118 по улице Пушкинская. По предварительным данным, в жилище произошел хлопок бытового газа.

"В результате этого повреждена оконная рама на кухне, обстановка и входная дверь в квартиру. На месте случившегося обнаружено тело арендовавшей данную квартиру 39-летней женщины с телесными повреждениями, характерными для воздействия пламени", - рассказали в следствии.

Там отметили, что проводилась эвакуация жильцов данного подъезда. В самое ближайшее время следователи приступят к осмотру места происшествия.

Это не первый подобный инцидент за минувшие сутки. Как сообщало Накануне.RU, ранее хлопки газо-воздушной смеси произошли в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В результате данных ЧП два человека пострадали, один погиб.