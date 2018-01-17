Все будет четко. Cвердловское ОТВ переходит на HDTV

С 17 января Свердловское "Областное телевидение" переходит к процессу формирования сигнала с разрешением 1920 на 1080 точек, передает корреспондент Накануне.RU.

"Технически мы были готовы работать как телевидение высокой четкости ещё 5 лет назад. Но в 2012-ом на региональном уровне это было бы слишком поспешным: тогда у большинства свердловских зрителей были телевизоры старого формата, и HD люди просто не смогли принимать", - рассказал Накануне.RU генеральный директор ОТВ Антон Стуликов, - и да, были предрассудки у самих телеведущих, например, боялись, что в формате высокой четкости зрители начнут рассматривать каждую морщинку. Пять лет прошло, я до сих пор у коллег не вижу морщин, но я вижу фото и видео в Интернете своих теледив в разрешении намного больше, чем 1920 на 1080! Они экспериментируют с 4К (4096 на 3072 пикселей). Реальность изменил Интернет, там высокой четкостью никого уже не удивишь. ОТВ соответствует требованиям времени".

В августе 2017 года ВЦИОМ тщательно "обследовал" ситуацию с телевидением на Среднем Урале. По данным аналитиков, 81% жителей области пользуются современными плоскими телевизорами с большим экраном и заинтересованы в высокой четкости изображения.

Сегодня на "Областном телевидении" впервые сформировали сигнал в качестве HD. ОТВ является единственным обязательным общедоступным телеканалом Свердловской области: все кабельные операторы региона транслируют его на 21 кнопке. Именно с «кабеля» и начнутся технические улучшения, аналоговый наземный эфир, который "ловится" на обычную комнатную или балконную антенну с HDTVне коррелируется.Привычный формат SD, который могут принимать и показывать все телевизоры, у ОТВ тоже останется, но с пропорцией сторон экрана 16:9 вместо 4:3.

" У нас собственное программирование 24/7. Кроме своих 17 телепроектов, с которыми переход прошёл легко, есть партнерский продукт ТАУ: Иннокентий Шеремет на ОТВ теперь будет тоже очень чёткий, спасибо ему , в короткие сроки перестроил технологию. Игры ХК "Автомобилист" будем показывать в HD, фильмы и сериалы приобретаем в достойном качестве. Переход на HD не стал моментальным, но коллектив ОТВ постарался. Планы на 2018 год у нас большие, скоро студию сломаем" - чтобы новую построить. В феврале запустим прорывное информационное шоу", - поделился планами Антон Стуликов .

Конкретных деталей и подробности изменений, которые произойдут в ближайшие недели, пока на ОТВ не раскрывают. Известно лишь, что вечерний эфир по будням целиком будет состоять из собственного телепродукта. Но в ближайшие дни возможен переход на «Областное телевидение» нескольких популярных медийных персон.