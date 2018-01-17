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17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Патология терроризирует норму, и наши дети звереют". Психолог Ирина Медведева – о трагедии в пермской школе Вся страна обсуждает происшествие в пермской школе №127. Днем 15 января двое парней в масках с ножами ворвались на урок четвертого класса, напали на учительницу и учеников. От их действий пострадали 15 человек: в настоящее время учитель с 17-ю ножевыми ранениями – в реанимации, дети – в больнице. Почему подростки копируют поведение своих американских сверстников, устраивающих атаки, подобные массовому убийству в школе "Колумбайн" в 1999 г., и как не допустить таких случаев в дальнейшем, в интервью Накануне.RU рассказала детский психолог Ирина Медведева.
17.01.2018
общество ;
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Все будет четко. Cвердловское ОТВ переходит на HDTV
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свердловское областное тв, отв (2018) | Фото:свердловское областное тв

С 17 января Свердловское "Областное телевидение" переходит к процессу формирования сигнала с разрешением 1920 на 1080 точек, передает корреспондент Накануне.RU.

"Технически мы были готовы работать как телевидение высокой четкости ещё 5 лет назад. Но в 2012-ом на региональном уровне это было бы слишком поспешным: тогда у большинства свердловских зрителей были телевизоры старого формата, и HD люди просто не смогли принимать", - рассказал Накануне.RU генеральный директор ОТВ Антон Стуликов, - и да, были предрассудки у самих телеведущих, например, боялись, что в формате высокой четкости зрители начнут рассматривать каждую морщинку. Пять лет прошло, я до сих пор у коллег не вижу морщин, но я вижу фото и видео в Интернете своих теледив в разрешении намного больше, чем 1920 на 1080! Они экспериментируют с 4К (4096 на 3072 пикселей). Реальность изменил Интернет, там высокой четкостью никого уже не удивишь. ОТВ соответствует требованиям времени".

стуликов антон николаевич генеральный директор оао областное телевидение(2010)|Фото: Накануне.ru

В августе 2017 года ВЦИОМ тщательно "обследовал" ситуацию с телевидением на Среднем Урале. По данным аналитиков, 81% жителей области пользуются современными плоскими телевизорами с большим экраном и заинтересованы в высокой четкости изображения.

Сегодня на "Областном телевидении" впервые сформировали сигнал в качестве HD. ОТВ является единственным обязательным общедоступным телеканалом Свердловской области: все кабельные операторы региона транслируют его на 21 кнопке. Именно с «кабеля» и начнутся технические улучшения, аналоговый наземный эфир, который "ловится" на обычную комнатную или балконную антенну с HDTVне коррелируется.Привычный формат SD, который могут принимать и показывать все телевизоры, у ОТВ тоже останется, но с пропорцией сторон экрана 16:9 вместо 4:3.

свердловское областное тв, отв(2018)|Фото:свердловское областное тв

" У нас собственное программирование 24/7. Кроме своих 17 телепроектов, с которыми переход прошёл легко, есть партнерский продукт ТАУ: Иннокентий Шеремет на ОТВ теперь будет тоже очень чёткий, спасибо ему , в короткие сроки перестроил технологию. Игры ХК "Автомобилист" будем показывать в HD, фильмы и сериалы приобретаем в достойном качестве. Переход на HD не стал моментальным, но коллектив ОТВ постарался. Планы на 2018 год у нас большие, скоро студию сломаем" - чтобы новую построить. В феврале запустим прорывное информационное шоу", - поделился планами Антон Стуликов .

свердловское областное тв, отв(2018)|Фото:свердловское областное тв

Конкретных деталей и подробности изменений, которые произойдут в ближайшие недели, пока на ОТВ не раскрывают. Известно лишь, что вечерний эфир по будням целиком будет состоять из собственного телепродукта. Но в ближайшие дни возможен переход на «Областное телевидение» нескольких популярных медийных персон.

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17.01.2018 13:14 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:14 Екб


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Все будет четко. Cвердловское ОТВ переходит на HDTV
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