В Киеве и Одессе вузы распустили студентов до весны: нет денег на отопление

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил занятия до весны из-за отсутствия средств для оплаты за отопление и электроэнергию. Студентов распустили минимум до 5 марта, передает корреспондент Накануне.RU.

В начале января аналогичное решение было принято в вузах Одессы. В областном департаменте образования тогда заявили, что вузы автономны, и ректораты сами должны решать, каким образом организовать учебный процесс. Также с 1 января стали действовать новые нормативы по качеству света в аудиториях, и учебные заведения в силу финансовых причин не могут их выполнить.

Депутат Верховной рады Егор Фирсов назвал это позором.

"Перепроверил информацию про Киевский университет Шевченко. Оказалось правдой – студенты подтверждают. Студентов КНУ перевели на дистанционное обучение до весны, поскольку у вуза нет средств на отопление. Дальше – больше. Оказалось, что это касается многих вузов в разных регионах Украины. Вот это – реальная, абсолютная зрада (предательство, - прим.), позор и просто трагедия", - написал депутат.

Эксперт по энергетике Андрей Герус заявил, что реально никакого обучения в вузах не будет.

"Формально это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации преподавателей для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать", – написал он в Facebook.

Отметим, что Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко является одним из самых престижных вузов Украины. В рейтинге за 2017 год он занял второе место.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о грядущем закрытии украинских вузов из-за холодов стало известно в конце ноября.