"Неверной дорогой идете, товарищи!" На либеральном радио слушатели вступились за памятник Ленину в Екатеринбурге

Сегодня на радио "Эхо Москвы в Екатеринбурге" взялись обсуждать тему сноса памятника Владимиру Ленину в центре города, поводом к смелым заявлениям журналистов, что "Ленин ничего не сделал для страны", стало выступление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Напомним, на пресс-конференции накануне он заявил: "Если я однажды проснусь, а памятника Ленину в центре Екатеринбурга не будет, я не расстроюсь". Уточнив, что это его позиция "как человека", а если спрашивать его как губернатора, то такие решения следует принимать "через все законные инструменты", то есть - решать должны люди.

Первый же дозвонившийся на радио к удивлению ведущих вступился за памятник и заявил: "Если я однажды проснусь, а Куйвашева и Ройзмана в Екатеринбурге не будет, я не расстроюсь", передает Накануне.RU. Напомним, что среди уральских политиков наиболее яро выступает за декоммунизацию в целом и снос памятника в частности именно Ройзман.

Ведущая, видимо, плохо знающая историю, чуть не взмолилась: "Да что такого хорошего сделал Ленин для страны?".

Слушатели отозвались на призыв, и следующий дозвонившийся рассказал девушке, что Ленин "дал всей стране образование", которого сегодня многим явно не хватает. Тогда дискуссию решили направить в иное русло, мол, никакой архитектурной ценности, в отличие хотя бы от памятника Свердлову, постамент на Площади 1905 года не имеет.

Из дозвонившихся только один человек сказал, что не против сноса, но, опять же, есть большие опасения, что проснешься – памятника нет, а опять стоит какой-то храм, которых "и так много понаставили".

Примечательно, что такой "срез" мнений произошел на радио, аудитория у которого, как считается, настроена либерально. Что уж говорить об отношении к этому вопросу консервативных слоев населения.