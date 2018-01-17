В Пермском крае из-за эпидемии ОРВИ закрыли группы в детских садах

С 8 по 14 января 2018 г. в Пермском крае зарегистрировано 16 тыс. 788 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости превысил эпидемический порог у новорожденных до двух лет и детей от трех до шести лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого роспотребнадзора.

Из-за роста заболеваемости среди дошкольников приостановлена работа в восьми группах детских садов, поскольку более 20% детей в этих группах заболели. В дошкольных детских учреждениях введены утренние фильтры: дети с симптомами ОРВИ в группу не допускаются.

Среди взрослых и школьников эпидемический порог не превышен.