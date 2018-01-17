В Челябинской области ожидаются аномальные морозы

На юге Челябинской области ожидаются аномально холодная погода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"17-22 января в южных районах области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7º и более ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.