Бизнесмена из Оренбурга и его маленького сына зарезали в автомобиле

В Оренбурге неизвестные убили бизнесмена и его сына. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, сегодня, 17 января, около 9 часов утра во дворе жилых домов №96 и 98 по улице Карагандинской в салоне автомобиля "Тойота Ленд Крузер 200" были найдены трупы 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына. У них обнаружены множественные ножевые ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В связи с резонансом и общественной значимостью оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Оренбургской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к его совершению.

"Следственные органы убедительно просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах данного жестокого преступления, а также при наличии любой информации о злоумышленниках, обращаться в региональное следственное управление Следственного комитета РФ по адресу: Оренбург, улица Набережная, 25/1, или по телефону: 8 (3532) 34-38-01", - добавили в ведомстве.