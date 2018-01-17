Самолет с россиянами не вылетел из Мексики из-за депортации четырех армян

Самолет авиакомпании "Россия" не может вылететь в Россию из мексиканского Канкуна из-за действий мексиканских авиационных властей.

Перевозчик опроверг наличие долгов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

Ранее сообщалось, что около 500 туристов из России не могут вылететь из Мексики на родину. Причиной тому стал якобы долг авиакомпании "Россия" за стоянку самолета в аэропорту Канкуна.

Однако в авиакомпании рассказали другую версию. По словам представителя "России", по неожиданному требованию эмиграционного контроля Мексики на рейсе должны были быть депортированы четыре гражданина Армении, поэтому аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера.

Ожидание депортированных продлилось четыре часа. В соответствии с требованиями российского авиационного законодательства, связанными с безопасностью полетов, у экипажа закончилось рабочее время, поэтому в итоге вылет рейса был перенесен на 17 января, отметили в "России".

Получить разрешение на вылет авиакомпания сможет лишь после того, как у представителей авиавластей Мексики начнется рабочий день, то есть не ранее 20.00 мск 17 января, подчеркнул представитель авиакомпании.