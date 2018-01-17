"Ответы пришли. И они обнадёживают", - в Екатеринбурге памятник Ленину все-таки могут "подсветить"

Памятник Владимиру Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге все-таки могут "подсветить". Обустроить освещение монумента "вождя пролетариата" добиваются свердловские коммунисты. Госохрана объектов культурного наследия уже дала добро, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее персек свердловских коммунистов Александр Ивачев рассказал, что городские власти обещали осветить памятник к Чемпионату мира по футболу - по аналогии с остальными памятниками в городе. Однако, по мнению Ивачева, за год так ничего и не было сделано. Коммунисты обратились в администрацию города, однако там посчитали, что существующее освещение памятника "идеально для данного объекта".

"Тогда я пообещал направить ещё ряд запросов, в том числе в управление госохраны культурного наследия, а также повторить письмо в адрес сити-менеджера Александра Якоба. Так вот, ответы пришли. И они обнадёживают. Госохрана согласна с тем, что освещение нужно и является "мерой по популяризации и сохранению объекта культурного наследия "Памятник Ленину В.И", - рассказал Александр Ивачев на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что в ответ на свой повторный запрос в мэрию "администрация города переписала ответ": "Добавила пункт о том, что в 2018 году может быть рассмотрена концепция архитектурно-художественного освещения памятника".

Как уточнил Ивачев, свердловские коммунисты намерены добиваться, чтобы этот вопрос был рассмотрен в ближайшее время - до ЧМ-2018.