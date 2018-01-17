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17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


В КПРФ сравнивают ажиотаж вокруг Грудинина с выборами 1996 года Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин после выдвижения обошел все телеканалы. А затем резко исчез оттуда, вместо этого потоком пошла компрометирующая "красного" кандидата в президенты информация. Федеральные СМИ обсуждали заграничные счета Грудинина, его национальность и форму собственности предприятия. В самой КПРФ уверены, что во время новогодних праздников в Администрации президента получили цифры рейтингов руководителя совхоза и решили его атаковать.
17.01.2018
политика ;
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"Ответом недовольны": на Среднем Урале снова протестуют дольщики
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Новый Уктус, митинг (2017) | Фото: e1.ru/talk/forum

Сегодня в Екатеринбурге и Асбесте прошли одиночные пикеты обманутых дольщиков и пайщиков. В Екатеринбурге - у резиденции полномочного представителя полпреда президента в УрФО, а в Асбесте у Главпочтампа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня опять прошла серия одиночных пикетов обманутых дольщиков Щербакова, 20. Дольщики устали от пустых разговоров и обещаний, никакие меры не выполняются по достройке их домов", - сообщила дольщик ЖК "Щербакова, 20" Алена Петрова.

Также вчера одна из дольщиц пос.Светлый вышла к правительству Свердловской области на одиночные пикеты.

"Кроме службы безопасности, к пикетчикам никто не вышел. Для разгона пикета вызвали полицию. Вот так у нас устраивают диалог с людьми. Позорище", - пишет один из дольщиков на своей странице в Facebook Руслан Камалетдинов.

Алёна Петрова рассказала, что дольщики не удовлетворены ответом координационной межведомственной комиссии под руководством Владимира Тунгусова, которая прошла сразу же после пикета. Ответов по достройке дома на Щербакова, 20, по ее словам, никто не дал.

"Серия пикетов будет продолжаться. Будем подавать заявку на митинг. Комиссия создана с августа месяца, а они до сих пор думают о мероприятиях по завершению достройки. Людей толкают на создание ЖСК, при этом гарантий никаких не дают", - пояснила дольщица.

Комментарий руководителя департамента информационной политики губернатора Александра Иванова к моменту публикации получить не удалось.

Напомним, ранее отмечалось, что самый сложный и тяжёлый объект - Щербакова, 20. У застройщика запущена процедура банкротства.

ЖК Щербакова, пикет, дольщик(2018)|Фото: facebook.com/Руслан Камалетдинов

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17.01.2018 16:25 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:25 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.04.2017 20:55 Мск
В Екатеринбурге обманутые дольщики ЖК "Щербакова, 20" выйдут на пикет








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"Ответом недовольны": на Среднем Урале снова протестуют дольщики
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