"Ответом недовольны": на Среднем Урале снова протестуют дольщики

Сегодня в Екатеринбурге и Асбесте прошли одиночные пикеты обманутых дольщиков и пайщиков. В Екатеринбурге - у резиденции полномочного представителя полпреда президента в УрФО, а в Асбесте у Главпочтампа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня опять прошла серия одиночных пикетов обманутых дольщиков Щербакова, 20. Дольщики устали от пустых разговоров и обещаний, никакие меры не выполняются по достройке их домов", - сообщила дольщик ЖК "Щербакова, 20" Алена Петрова.

Также вчера одна из дольщиц пос.Светлый вышла к правительству Свердловской области на одиночные пикеты.

"Кроме службы безопасности, к пикетчикам никто не вышел. Для разгона пикета вызвали полицию. Вот так у нас устраивают диалог с людьми. Позорище", - пишет один из дольщиков на своей странице в Facebook Руслан Камалетдинов.

Алёна Петрова рассказала, что дольщики не удовлетворены ответом координационной межведомственной комиссии под руководством Владимира Тунгусова, которая прошла сразу же после пикета. Ответов по достройке дома на Щербакова, 20, по ее словам, никто не дал.

"Серия пикетов будет продолжаться. Будем подавать заявку на митинг. Комиссия создана с августа месяца, а они до сих пор думают о мероприятиях по завершению достройки. Людей толкают на создание ЖСК, при этом гарантий никаких не дают", - пояснила дольщица.

Комментарий руководителя департамента информационной политики губернатора Александра Иванова к моменту публикации получить не удалось.

Напомним, ранее отмечалось, что самый сложный и тяжёлый объект - Щербакова, 20. У застройщика запущена процедура банкротства.