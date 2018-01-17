Китайские боевые корабли прибыли в Тунис

Три корабля 27-го соединения ВМС НОАК находятся в Средиземном море, и вчера вечером прибыли с визитом в Тунис. Как передают китайские СМИ, они пробудут там пять дней. Ракетные сторожевики "Хайкоу" и "Юэян", а также вспомогательное судно "Цинхай" находятся в гавани тунисской столицы.

Корабли посетили посол и военный атташе КНР в Тунисе, а также более 200 китайских граждан, находящихся в этой североафриканской стране. Ожидается, что командир соединения посетит Тунисскую военно-морскую академию.

Данный визит - всего второй заход кораблей китайских ВМС в Тунис с 1964 г., когда между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

Китайские ВМС в последние годы значительно активизировали свою деятельность на уделённых от родных гаваней рубежах: строится военно-морская база в Джибути, в 2015 г. флагман китайского флота - авианосец "Ляонин" заходил в сирийский порт Тартус, а у входа в Персидский залив китайские боевые корабли проводили учения совместно с кораблями ВМС Ирана.