Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Ноябрьске двух разложившихся трупов

По факту обнаружения в вагоне-бытовке на одной из производственных баз Ноябрьска двух разложившихся трупов возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что жительница Ямала умерла от ножевого ранения. Преступника ищут.

Напомним, 10 января сотрудники одного из предприятий Ноябрьска рассказали полицейским, что их 45-летний коллега долго не выходит на связь. Силовики прибыли в жилище ямальца, в вагончик-бытовку, расположенный на территории производственной базы. В нем они нашли висящее в петле тело хозяина помещения, а также труп его 29-летней знакомой. О давности смерти говорило то, что оба трупа сильно разложились.