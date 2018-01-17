В Приморье уничтожат полтонны "пластикового" риса

Около полтонны риса неподтвержденного качества было обнаружено в Дальнегорске и отдельных торговых точках Приморья в декабре и январе. Вся продукция направлена на уничтожение, сообщили Накануне.RU в администрации Приморского края.

Проверки были проведены после того, как в социальных сетях и средствах массовой информации появились видеоролики, в которых жители рассказывали о купленном в магазине рисе со странным запахом, напоминающим пластик.

Одна из партий риса сомнительного качества была обнаружена в магазинах Дальнегорска. Согласно документам, продукция была расфасована несуществующим предприятием. По адресу, указанному в документах, в Черниговском районе расположен автосервис.

Еще одна партия риса с подложными документами обнаружена в других торговых точках Приморья. По документам, этот рис был расфасован в Хорольском районе, однако предприятие по указанному адресу также не существует.

Согласно заключению экспертизы, рис соответствует ГОСТам – в нем нет ни антибиотиков, ни повышенного содержания химикатов, и это точно не пластик, отметили в администрации края. Однако, так как документы на товар оформлены некорректно, вся продукция – а это около полтонны – направлена на уничтожение.

Также рис от неподтвержденных производителей был обнаружен во Владивостоке – в сети "Рэми". Продукция изъята.

Магазин, продававший сомнительный рис в Дальнегорске, был оштрафован на 80 тысяч рублей.

Ранее провести расследование по обращениям граждан о фактах продажи некачественного риса в Дальнегорске поручил первый вице-губернатор края Александр Костенко. Он также поручил в кратчайшие сроки изъять подозрительный рис из торговых сетей по всему краю.