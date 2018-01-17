В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС изменится внешний вид городских боров

В Челябинске к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году планируется изменить внешний вид Каштакского и Челябинского боров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами области.

По словам начальника управления Виктора Блинова, в Челябинском городском и Каштакском борах ведется системная работа по благоустройству. Разработаны горельники на значительных площадях, проводится уборка мусора, в том числе бытового, устанавливаются беседки. В настоящий момент предстоит заняться периметрами боров.

Участники заседания приняли решение о совместном объезде территорий, которые планируется привести в порядок, чтобы определить объемы и виды работ.

"В каких-то местах будет осуществляется рубка сухостойных и "аварийных" деревьев, на их месте появятся новые крупномерные саженцы хвойных пород, а также кустарники", - отметил Блинов.