На Южном Урале мошенница получила условный срок за хищение средств материнского капитала

37-летнюю жительницу Копейска суд признал виновной в мошенничестве со средствами материнского капитала.

В марте 2016 года обвиняемая под предлогом оказания помощи в качестве риэлтора при оформлении сделки купли-продажи недвижимости, воспользовавшись юридической безграмотностью потерпевшей, принудила ее вступить в члены кредитного кооператива "Оптима Капиталъ" и оформить заем денежных средств на сумму 433 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Эти деньги были предназначены для покупки жилья на средства материнского капитала. После этого злоумышленница нашла квартиру, расположенную в деревне Сосновенькое Октябрьского района. Не подозревая об истинных намерениях обвиняемой, покупатель и хозяйка дома подписали договор купли-продажи, который был предоставлен обвиняемой как риелтором в кредитный кооператив, откуда потерпевшая получила указанные деньги.

"Эту сумму потерпевшая передала обвиняемой для того, чтобы риелтор сама передала деньги хозяйке дома - однако злоумышленница присвоила деньги", - добавили в прокуратуре.

На иждивении у обвиняемой находилось 4 маленьких ребенка, поэтому суд назначил женщине 3 года лишения свободы условно.