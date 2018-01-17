В детском саду в Хакасии отравились 17 воспитанников: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления воспитанников детского сада в Хакасии. Известен диагноз у всех пострадавших.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, все случилось в селе Бея Бейского района республики: еще 14 декабря 2017 года в районную больницу за медицинской помощью обратились 17 воспитанников детского сада "Ивушка".

"Им был выставлен диагноз "норовирусная инфекция". Предварительно установлено, что все заболевшие дети употребляли приготовленную в столовой детского сада пищу, не соответствующую гигиеническим требованиям безопасности, что и привело к их групповой заболеваемости", - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, совершенных в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Бурятии было возбуждено дело после массового отравления посетителей кафе.